Дизайн-проект кухни-гостиной выполнен в современном стиле модернизм. Красивая гамма с преобладанием серого и синего цветов делает интерьер изысканным и утонченным. Пространство поделили на две функциональные зоны - кухонную и гостиную. Чтобы визуально закрепить такое деление, дизайнер использовала настенные 3D панели. Они четко разделили комнату и стали подходящим декоративным элементом. Особое место в проекте уделено освещению. Так как помещение достаточно большое, для каждой зоны предусмотрели свой светильник.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.