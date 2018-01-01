В современных квартирах и домах кухня может служить не только местом для приготовления пищи, но и выполнять функции столовой, а также являться местом для сбора родных и близких людей. В этом случае возможно объединение кухни и гостиной, что позволит соединить стильную современную классику с практичностью.
Интерьер помещения контрастный, графичный и при этом невероятно стильный и уютный. Основные цвета: белый и светло-серый. Синий цвет и цвет морской волны используются в качестве акцента. Такой интерьер оставляет место для творчества самих хозяев. С помощью различных аксессуаров можно дополнять и менять интерьер в зависимости от своего настроения, и он по-прежнему будет смотреться органично.
Дизайн кухни-гостиной в классическом стиле никогда не потеряет своей популярности. Ведь мы всегда стремимся собраться за общим столом всей семьей, создавая при этом уют и теплую атмосферу для общения.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.