Классический в переводе с латинского "classicus" означает образец, эталон, идеал. Также, к категории классики относят всё то, что можно назвать типичным, общепринятым, традиционным. Выбрать классический стиль интерьера - значит сделать выбор в пользу проверенных временем дизайнерских приёмов и методов. Сегодня этот стиль является одним из самых популярных, главным образом потому, что такие интерьеры не выходят из моды и всегда актуальны.

Кухня-гостиная служит не только местом приготовления еды, но и уютной комнатой для приема гостей. Ламинат темно-коричневого цвета и светло – бежевая плитка визуально разделяют помещение на две части: зону приготовления пищи и зону для встреч с гостями. Потолок отделан штукатуркой под матовую покраску белого цвета. Дверные наличники, декоративные молдинги на потолке и стенах наполняют атмосферу помещения духом старой и доброй классики. Такой интерьер обязательно будет по вкусу тем, кто ценит традиции, роскошь и простор. Поверьте, классический стиль не только заставит Вас окунуться в превосходный мир шарма и блеска, но и оставит у ваших гостей массу положительных эмоций.