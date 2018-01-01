В последнее время одним из самых популярных стилей в оформлении интерьера является модернизм. Ему отдают предпочтение энергичные люди, которые открыты всему новому и современному. Разрабатывая этот проект, дизайнеры следовали основным принципам данной стилистики, благодаря чему помещение получилось необычайно стильным и функциональным.

В кухонной зоне вместо массивного обеденного стола дизайнеры установили барную стойку, которая в дополнение к своему прямому назначению, служит разделительным элементом. Помещение спальни выполнено в красивых пыльно-розовых тонах с добавлением деревянных фактур. В гостиной гармоничное сочетание цветов и декоративных элементов создает атмосферу спокойствия и уюта.