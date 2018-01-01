Гостиная объединила в себе не только зону отдыха с диваном и телевизором, но и удобное рабочее место. В зоне кухни удалось разместить все необходимые бытовые приборы и организовать большую рабочую поверхность, предоставив более чем достаточно места для приготовления пищи. Весь дизайн интерьера выдержан в спокойной цветовой гамме .
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.