Кухня в стиле прованс окутывает теплом и позволяет в полной мере насладиться атмосферой домашнего уюта. В интерьере везде, начиная от стен и заканчивая мебелью, присутствуют нежные пастельные цвета: оливковый, бежевый, пшеничный. Обои с цветочным принтом, конфигурация мебельного гарнитура и милые аксессуары создают в кухне особое настроение, присущее южному региону Франции.
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