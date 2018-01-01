Дизайн-проект в стиле Прованс поможет придать кухне очарование, присущее югу Франции, и создаст теплую, солнечную атмосферу. Интерьер этой кухни выполнен в светлых тонах, в оформлении использованы характерные для этого стиля дизайнерские приемы. Например, на потолке установили массивные балки, а на окно повесили принтованную римскую штору. Изысканный кухонный гарнитур идеально вписан в пространство и полностью отвечает выбранной стилистической концепции.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.