Небольшая по площади кухня выполнена в лучших традициях скандинавского стиля. Светлая цветовая гамма в сочетании с природными материалами делает помещение эстетически привлекательным и комфортным. Функциональный кухонный гарнитур идеально вписан в пространство и работает на его эргономику.
Дизайн-проект необходим так как:
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