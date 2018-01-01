Оформление интерьера в этническом стиле сейчас актуально, как никогда. Ему отдают предпочтение не только путешественники, и ценители культур других стран, но и простые обыватели, которые любят его за теплоту и уют. Это направление позволяет сделать ваш дом оригинальным и стильным.

Спальня, выполненная в этническом стиле, выглядит очень колоритно. Теплая цветовая гамма, обилие натуральных материалов создают в интерьере особую атмосферу. Черты, присущие культурам разных стран тесно переплетаются между собой, образуя в помещении гармоничный ансамбль.