Дизайн-проект кухни выполнен в стиле модернизм. В интерьере преобладает красивая цветовая гамма - коричневый, сероватый и цвет какао. Респектабельная мебель красива и функциональна. Особое внимание привлекает стена, декорированная деревянными рейками. Они визуально отделяют зону столовой от места приготовления пищи и одновременно являются стильным элементом декора.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.