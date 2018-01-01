Подобные минималистичные интерьеры никогда не кажутся слишком холодными, чему способствует присутствие в них деревянных элементов и слоистых текстильных изделий.
Кухня в квартире - уже знакомая «игра» белого и с деревянными поверхностями. Сочетание светлой отделки и деревянных фасадов кухонного гарнитура с фартуком из плитки «кирпичиками» позволяет создать современный, но при этом уютный и практичный интерьер. В таком кухонном пространстве будет уютно, светло и комфортно каждому.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.