Что такое современный город? Это серый асфальт, типовые многоэтажные дома нейтральной окраски. Согласитесь, такая картина наводит грусть и уныние? Но выход есть всегда. Стиль "фьюжн" помогает разбавить ее яркими красками, по крайней мере, в стенах вашего дома.

Данное направление в дизайне кухни – возможность создать уютный уголок в квартире, где каждая вещь будет передавать эмоциональный настрой хозяев. Этот стиль не имеет строгих рекомендаций и ограничений, что позволяет дать волю своей фантазии. И, пожалуй, "фьюжн" – самый удачный стиль для кухни, поскольку он придает ей особую гармонию и комфорт. Здесь каждый день собирается вся семья, чтобы по утрам разделить аппетитный завтрак, а вечером насладиться ароматным и сытным ужином. Здесь царит домашний уют , который чувстуется абсолютно во всем, от теплых стен до симпатичного стола, зовущего расположиться за чашечкой кофе.