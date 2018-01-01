Что такое современный город? Это серый асфальт, типовые многоэтажные дома нейтральной окраски. Согласитесь, такая картина наводит грусть и уныние? Но выход есть всегда. Стиль "фьюжн" помогает разбавить ее яркими красками, по крайней мере, в стенах вашего дома.
Данное направление в дизайне кухни – возможность создать уютный уголок в квартире, где каждая вещь будет передавать эмоциональный настрой хозяев. Этот стиль не имеет строгих рекомендаций и ограничений, что позволяет дать волю своей фантазии. И, пожалуй, "фьюжн" – самый удачный стиль для кухни, поскольку он придает ей особую гармонию и комфорт. Здесь каждый день собирается вся семья, чтобы по утрам разделить аппетитный завтрак, а вечером насладиться ароматным и сытным ужином. Здесь царит домашний уют , который чувстуется абсолютно во всем, от теплых стен до симпатичного стола, зовущего расположиться за чашечкой кофе.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.