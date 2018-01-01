Разрабатывая этот проект, дизайнеры следовали основным принципам модернизма, благодаря чему помещение получилось необычайно стильным и функциональным.
На небольшой площади удалось разместить все необходимые зоны - кухню, гостиную и даже маленький кабинет. В гостиной есть все для полноценного отдыха - удобный диван, журнальный столик, оригинальные системы хранения и достаточно вместительный шкаф. Кухня удобна и эргономична. На ней разместили минималистичный гарнитур и обеденную зону с диваном.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.