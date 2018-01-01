Кантри – это, прежде всего, естественность. Данный стиль оформления интерьера предназначен для любителей размеренного образа загородной жизни. Верность семейным традициям, преемственность поколений, стремление к гармоничному сближению с природой, самобытность – главные принципы, вокруг которых выстраиваются дизайнерские каноны.

Кухня выполнена в едином пространстве без перегородок. Можно выделить зону приготовления пищи и столовую зону. Визуально деление кухни на зоны выполнено напольной плиткой. В зоне приготовления пищи плитка темного цвета, в зоне столовой - светло-бежевого. Отделка стен - обои. По одной из коротких стен выполнена конструкция из гипсокартона, которая скрывает холодильник. Потолок - ламинат бежевого цвета. На лоджии, которая относится к кухне, устроена чилаут зона, где можно отдохнуть в кресле за чашечкой чая и насладиться панорамным видом города.