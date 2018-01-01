Лофт в интерьере – это, прежде всего, много воздуха и света. Максимум пространства, минимум мебели и декора, простая отделка без изысков — все это позволит создать в квартире атмосферу легкости и воздушности.
Стиль лофт − прекрасное решение для тех, кто хочет разумно использовать площадь своего жилища. Данное дизайнерское направление обладает множеством достоинств, позволяет оформлять комнаты рационально, привлекательно и уютно, потому оно идеально подходит для обустройства квартир любой площади.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.