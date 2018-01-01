Скандинавский стиль — это невероятное количество света, ярких сочных красок и отличное радужное настроение. Интерьер квартиры в этом стиле создает ощущение душевной гармонии, в таком помещении хочется отдыхать и наслаждаться размеренной и успокаивающей обстановкой. Скандинавский стиль с каждым днём завоёвывает всё большую популярность. Он покоряет своими лаконичными формами, необыкновенной лёгкостью, естественностью и простотой.

Интерьер нашей кухни включает в себя акценты в виде ярких табуретов, которые сочными пятнами выделяются на светлом фоне. Помещение получилось спокойным и умеренным, в нем присутствуют все необходимые элементы, которые делают кухню теплой и уютной. Декор в скандинавском стиле достаточно простой, но в то же время в нем есть своя изюминка.

Если вы хотите, чтобы ваша кухня была функциональной, комфортной и без всякой вычурности , скандинавский стиль окажется как нельзя кстати. Никакой другой стиль не придает столько легкости, естественности и простоты интерьеру, выражая стремление хозяев к теплу домашнего очага.