Легкость во всем – это главная концепция данного стиля! Здесь не найдется места шику, экстравагантному декору и вычурным аксессуарам. Доступность, практичность и продуманность деталей объединяет средиземноморский стиль с классическим кантри. Романтика Средиземноморья традиционно отражается в цветовой гамме интерьера. Этот стиль словно наполнен теплым солнечным светом и свежестью зеленой листвы.
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