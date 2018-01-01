Кухня в скандинавском стиле – это максимум комфорта с минимальным наполнением. Здесь нет вычурных излишеств, помпезного декора и нагромождения всевозможной мебели. Это направление в последнее время стало очень популярным.

Интерьер, выполненный в скандинавском стиле, выглядит очень свежо и элегантно. Помещение получилось воздушным, светлым и очень комфортным. Простые черты и лаконичные формы будут по вкусу тем, кто ценит домашний уют. Светлая и свободная кухня не напрягает взор, расслабляет и заставляет насладиться безмятежностью утреннего завтрака и очарованием вкусного ужина в кругу семьи. В таком помещении не составит труда проводить много времени за готовкой, а практичность и компактность стиля позволит разместить здесь все атрибуты современной кухни.

Всем известно, что кухня — это не просто место для приготовления еды, а способ уединиться и подумать о жизни, кроме того, в помещении собираются все члены семьи для трапезы или для дружеской беседы в узком кругу. В любом случае кухня – это отражение привычек хозяев и гарант комфорта, поэтому оформление данного помещения должно быть соответствующим.