"Американская классика" — это сочетание элегантности и функциональности, декоративности и комфорта. Основополагающий принцип этого направления – удобство и практичность. Кухня в этом стиле не приемлет сложных линий, напыщенности и перегруженности в интерьере.
Несомненно, кухня считается одним из важных помещений в доме, где присутствует тепло и уют. От того, как оформлено это помещение, зависит многое. Универсальность "Американской классики" связана не только с особенностями планировки, выбора мебели или отделки. А еще и с тем, что стиль легко приживется в любой стране. По сути, интерьер в американском стиле — это выбор определенного стиля жизни: стабильного, практичного, респектабельного.
В последние годы все больше людей стали применять этот стиль в оформлении своих кухонь. Его отличает тепло семейного очага, житейский уют и функциональность. "Американская классика" вобрала в себя самые лучшие традиции современных направлений. Находиться в таком помещении удобно, комфортно и легко.
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