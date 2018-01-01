Интерьер этой трехкомнатной квартиры выполнен в стиле лофт. Кирпичная кладка, отделка под бетон, индустриальные светильники, а также напольное покрытие, имитирующее грубую доску, придают помещению дух фабричного пространства. В интерьере использовали контрастные цвета - так классический белый здесь гармонично сочетается с серым, серо-синим и фисташковым. Дополнительным штрихом лофтовой стилистики в этом пространстве стала мебель. Микс грубой древесины и металла подчеркивает брутальность, присущую заводскому интерьеру.
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