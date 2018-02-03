Стиль всей комнаты квартиры современная классика, так популярная на сегодняшний день. Стиль позволяет оформлять теплые уютные помещения, в которых есть и современные ультрамодные тенденции, и классические уютные.

Цветовое решение интерьера выполнено в теплой приятной гамме. Основной цвет это кофейно-бежевый. Большую часть стен кухни-столовой оклеена панно с лесным дымчатым сюжетом. Вмещает в себя все самое необходимое для комфортной жизни.