Кухня, выполненная в стиле «Прованс» наполнена романтической и приятной атмосферой. Используются только пастельные тона. Обязательным предметом интерьера является большой стол. Это своеобразный символ единства и крепости семьи. Важной частью дополнения прованского интерьера служат шкафы с незакрытыми полочками. Также для поддержания романтичности и яркости прованского дизайна использовали аксессуары зеленого оттенка.
Дизайн-проект необходим так как:
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