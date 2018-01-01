Данный стиль в интерьере подразумевает городской современный вариант оформления интерьера.Кухня хоть и небольшая, но вместила в себя столовую зону и зону для готовки. Продумана система хранения верхних шкафчиков непосредственно до потолка, что особенно важно для экономии места на кухне. Глянцевые фасады гарнитура визуально расширяют пространство и придают объём. Светлые стены и пол во избежание «серости и скучности» разбавлены яркими акцентами. Это желтый стул и верхние кухонные фасады бирюзового цвета.
Дизайн-проект необходим так как:
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