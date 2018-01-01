Модный и современный стиль контемпорари идеально подходит для оформления квартир. Он удобный, функциональный, а главное, не ставит дизайнеров в жесткие рамки и не ограничивает их творческую фантазию.
Интерьер этой небольшой квартиры выполнен в светлой цветовой гамме. Этот дизайнерский прием направлен на визуальное увеличение пространства. Минималистичная мебель необычайно удобна и эргономична.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.