Кухня выполнена в едином пространстве без перегородок. Можно выделить зону приготовления пищи и столовую зону. Визуально деление кухни на зоны выполнено напольной плиткой. В зоне приготовления пищи плитка светло бежевого цвета, в зоне столовой - ламинат также светло-бежевого цвета. Отделка стен - обои. Потолок - штукатурка под матовую покраску белого цвета.
Дизайн-проект необходим так как:
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Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.