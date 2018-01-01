Дизайн-проект этой квартиры получился очень стильным и современным. В кухне-гостиной разместили компактный мебельный гарнитур со встроенной техникой, удобный диван и небольшой столик для обеденной зоны. Особое внимание здесь уделено цвету. Красивые оттенки серого, синего и белого красиво сочетаются между собой, делая помещение необычайно цельным и уютным. В достаточно просторной спальне установили кровать, а у окна оборудовали рабочее место. Одну из стен декорировали кладкой под кирпич - это придало интерьеру ультрамодный вид.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.