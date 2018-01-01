Отделка квартиры выполнена в достаточно динамичных оттенках, что произведет впечатление на гостей и хозяев квартиры. Но в целом, образ квартиры не кажется тяжелым, в каждом помещении стена с ярким акцентом уравновешена стеной белого цвета.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.