Дизайн-проект выполнен в стиле «Современная классика» с элементами Прованса. Квартира наполнена светом и не перегружена декором, что позволяет чувствовать себя комфортно и уютно в «своих стенах». В проекте используются все виды освещения: общее, точечное и локальное. Благодаря этому в квартире много световых сценариев, позволяющих по желанию менять атмосферу жилища. Цветовое решение всего интерьера квартиры построено на монохроматическом сочетании натуральных, теплых оттенков.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.