Интерьер этого частного дома получился очень утонченным и изысканным. Удачный микс различных стилистических направлений создает в нем неповторимую уютную атмосферу. Спокойная цветовая гамма с насыщенными акцентами, комбинация различных текстур, архитектурные приемы и смелые дизайнерские находки делают помещение необычайно интересным и самобытным. Материалы, подобранные для отделки дома, отличаются высоким качеством и эстетикой. Каждое помещение, начиная с гостиной и заканчивая террасой, здесь не только красиво, но и функционально.
Дизайн-проект необходим так как:
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