Проект этой двухкомнатной квартиры получился очень стильным и органичным. Дизайнеры решили объединить в одном помещении кухню и гостиную, в результате чего получилось достаточно функциональное пространство. В спальне выделили место для гардеробной, что позволило не устанавливать дополнительные шкафы. Детская комната также очень функциональна и современна. Различные оттенки серого и синего цветов, использованных в дополнение к белому, придают интерьеру особую выразительность.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.