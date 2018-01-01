Дизайн-проект данной квартиры выполнен в современном стиле контемпорари. Интерьер выдержан в светлой гамме - здесь преобладают белый, бежевый и серый цвета. Использование разнообразных текстур под кирпич, мрамор, дерево, делает пространство более интересным и живым. Помещение одной из комнат поделено на две функциональные зоны. Декоративные рейки визуально отделяют гостиную от спальни. Такой вариант зонирования совсем не утяжеляет пространство, выполняя при этом свою главную задачу. Изюминка интерьера - красивый камин, который создает ощущение уюта.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.