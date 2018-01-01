Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 62.79м2 Стиль Контемпорари для жк новые островцы
Фото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 62.79м2 Стиль Контемпорари для жк новые островцы
Фото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 62.79м2 Стиль Контемпорари для жк новые островцы
Фото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 62.79м2 Стиль Контемпорари для жк новые островцы
Фото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 62.79м2 Стиль Контемпорари для жк новые островцы
Фото №6: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 62.79м2 Стиль Контемпорари для жк новые островцы

Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 62.79м²
Стиль Контемпорари
для жк "новые островцы"

Стоимость разработки составила 39 990 р.
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Дизайнер проектаФедосова М.

Дизайн-проект данной квартиры выполнен в современном стиле контемпорари. Интерьер выдержан в светлой гамме - здесь преобладают белый, бежевый и серый цвета. Использование разнообразных текстур под кирпич, мрамор, дерево, делает пространство более интересным и живым. Помещение одной из комнат поделено на две функциональные зоны. Декоративные рейки визуально отделяют гостиную от спальни. Такой вариант зонирования совсем не утяжеляет пространство, выполняя при этом свою главную задачу. Изюминка интерьера - красивый камин, который создает ощущение уюта.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля двухкомнатной квартиры39 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 62.79м2 Стиль Контемпорари для жк новые островцыФото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 62.79м2 Стиль Контемпорари для жк новые островцыФото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 62.79м2 Стиль Контемпорари для жк новые островцыФото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 62.79м2 Стиль Контемпорари для жк новые островцыФото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 62.79м2 Стиль Контемпорари для жк новые островцыФото №6: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 62.79м2 Стиль Контемпорари для жк новые островцы
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

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