Интерьер этой двухкомнатной квартиры выдержан в стиле минимализм. Чистота линий, простые формы и использование нескольких базовых цветов в отделке создают в квартире гармоничную и уютную атмосферу. Все помещения удобны и необычайно эстетичны, в интерьере нет ничего лишнего, каждый предмет находится на своем месте и несет определенную функциональную и стилистическую нагрузку.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.