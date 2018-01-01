Интерьер гостиной, столовой и ванных комнат в этой пятикомнатной квартире выполнен в современном стиле. Красивая цветовая гамма с использованием бежевого, коричневого, молочного и серого цветов придает интерьеру торжественный и респектабельный вид. Сложные потолки, сочетание различных материалов, панорамные окна и максимум свободного пространства - все это формирует тот самый многогранный современный интерьер.
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