Интерьер этой двухкомнатной квартиры, выполнен в неоклассическом стиле. Красивая цветовая гамма, изящные элементы декора и архитектурные формы - все это придает помещению определенный шарм и формирует в нем атмосферу гармонии. Каждая комната по-своему функциональна и идеально соответствует стилистической концепции современной классики.
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