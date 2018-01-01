Уют и функционализм - вот основные составляющие скандинавского дизайна, столь любимого не только у себя на родине, но и по всему миру. В отделке помещений в сканди-стилистике преобладает цветовая гамма с использованием серого, белого, голубого и древесного цветов. Удобная мебель лаконичных форм привлекает своим эстетическим видом. В таком интерьере каждый элемент функционален и направлен на поддержание общей дизайнерской концепции.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.