Минималистичный дизайн этого интерьера получился сдержанным, лаконичным и очень стильным. Концепция минимализма, подразумевающая использование функциональных предметов, простые формы и и как правило сочетание двух или нескольких базовых цветов, здесь отражена на все сто процентов. Простые, но качественные материалы придают интерьеру солидный и эстетически привлекательный вид.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.