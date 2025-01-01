Авторский
дизайн-проект
24 990 ₽
за квартиру-студию
Посмотреть цены
Получите полный образец
дизайн-проекта в Telegram
Get example tgПерейти в Telegram
Запустите бота для того, чтобы получить образец дизайн-проекта.
В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
ДизайнРемонтТоварыКухни
+7 495 120-29-83
Дизайн
Наши ценыВыполненные работыОтзывы
Ремонт
Примеры ремонтаТочный расчетСкидки на материалы
Товары
Магазин мебели и декораТовары в интерьерах
Помещения
Дизайн-проект квартирыДизайн-проект домаДизайн-проект таунхаусаДизайн-проект экстерьераДизайн-проект коммерческого помещение
Квартиры
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная квартира
ЗастройщикамО насПартнерства
Фото № 1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 31.3 м² Современный стиль для жк инновация
Фото № 2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 31.3 м² Современный стиль для жк инновация
Фото № 3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 31.3 м² Современный стиль для жк инновация
Фото № 4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 31.3 м² Современный стиль для жк инновация
Фото № 5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 31.3 м² Современный стиль для жк инновация
Фото № 6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 31.3 м² Современный стиль для жк инновация

Дизайн-проект однокомнатной квартиры 31.3 м² Современный стиль для жк "инновация"

Стоимость разработки составила 59 990 ₽
Дизайнер проектаПрокопова А.
Получить образец дизайн-проекта

Дизайн этой квартиры выполнен в современном стиле. Контрастная цветовая палитра придает интерьеру модный и элегантный вид. Сочетание различных материалов и уникальное освещение создают стильный и актуальный образ.

Планировка

Дизайн этой квартиры выполнен в современном стиле. Контрастная цветовая палитра придает интерьеру модный и элегантный вид. Сочетание различных материалов и уникальное освещение создают стильный и актуальный образ.

Заказать индивидуальный проект в любом стиледля однокомнатной квартиры59 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы

Фото
дизайн проекта

Фото № 1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 31.3 м² Современный стиль для жк инновацияФото № 2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 31.3 м² Современный стиль для жк инновацияФото № 3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 31.3 м² Современный стиль для жк инновацияФото № 4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 31.3 м² Современный стиль для жк инновацияФото № 5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 31.3 м² Современный стиль для жк инновацияФото № 6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 31.3 м² Современный стиль для жк инновация
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Нужен ремонт?
Стоимость услуг по ремонту однокомнатной квартиры 36 кв.м.
507 361 ₽
Посмотрите дизайн-проект, подробную смету на работы и материалы
Посмотреть проект
Похожие проекты
  • Фото № 1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 44.1 м² Современный стиль для жк в г. чита
  • Фото № 2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 44.1 м² Современный стиль для жк в г. чита
  • Фото № 3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 44.1 м² Современный стиль для жк в г. чита
  • Фото № 4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 44.1 м² Современный стиль для жк в г. чита
  • Фото № 5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 44.1 м² Современный стиль для жк в г. чита
  • Фото № 6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 44.1 м² Современный стиль для жк в г. чита
Современный стиль 44.1 м²Подробнее
  • Фото № 1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 34.52 м² Современный стиль для жк московский
  • Фото № 2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 34.52 м² Современный стиль для жк московский
  • Фото № 3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 34.52 м² Современный стиль для жк московский
  • Фото № 4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 34.52 м² Современный стиль для жк московский
  • Фото № 5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 34.52 м² Современный стиль для жк московский
  • Фото № 6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 34.52 м² Современный стиль для жк московский
Современный стиль 34.52 м²Подробнее
  • Фото № 1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.88 м² Современный стиль для жк опалиха 03
  • Фото № 2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.88 м² Современный стиль для жк опалиха 03
  • Фото № 3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.88 м² Современный стиль для жк опалиха 03
  • Фото № 4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.88 м² Современный стиль для жк опалиха 03
  • Фото № 5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.88 м² Современный стиль для жк опалиха 03
  • Фото № 6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 42.88 м² Современный стиль для жк опалиха 03
Современный стиль 42.88 м²Подробнее
  • Фото № 1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 51.97 м² Современный стиль для жк звезды столиц
  • Фото № 2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 51.97 м² Современный стиль для жк звезды столиц
  • Фото № 3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 51.97 м² Современный стиль для жк звезды столиц
  • Фото № 4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 51.97 м² Современный стиль для жк звезды столиц
  • Фото № 5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 51.97 м² Современный стиль для жк звезды столиц
  • Фото № 6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 51.97 м² Современный стиль для жк звезды столиц
Современный стиль 51.97 м²Подробнее
Оставьте заявку
Заказать бесплатную консультацию дизайнера
Заполните форму и мы свяжемся с вами
Стать партнером
Свяжитесь с нами
на сопровождение ремонта
Ваше имя
Номер телефона
E-mail
Оставить заявку
Спасибо!Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Дизайн
Дизайн-проект квартирыДизайн-проект домаДизайн-проект таунхаусаДизайн-проект экстерьераДизайн-проект коммерческого помещение3D дизайн проект
Квартиры
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная квартираПятикомнатная квартираЕвро двухкомнатная квартираЕвро трехкомнатная квартираДизайн-проект офисов
Помещения
СпальняПрихожаяКухняЗалСовмещенный санузелДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
О компании
О насОтзывыБлогЗастройщикамДизайнерамМагазинамЧто входит в дизайн проектБесплатная консультация дизайнераРемонтПоиск по ЖКПоиск по сериямМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаАрхив документов
Покупка в кредит и рассрочкуМодуль аналитики и отчетности
Использование материалов запрещено без письменного согласия. Исследования осуществляются при грантовой поддержке фонда "Сколково"
Компания входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний
ООО «РЕРУМС», ИНН 7702375652, ОГРН 1157746076487
Подпишитесь на нашу рассылку
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь c  политикой конфиденциальности
SuccessПодписка на рассылку оформлена
Мы используем cookie чтобы сайт был удобным
Хорошо