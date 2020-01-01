Проект второго этажа частного дома получился достаточно эклектичным. Удачный микс различных стилистических направлений создает в интерьере неповторимую уютную атмосферу. Так в рамках одного пространства соседствуют модернизм и скандинавский стиль, кантри и классика. Цветовая гамма, построенная на контрастах, архитектурные приемы и дизайнерские находки делают интерьер необычайно интересным и самобытным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
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