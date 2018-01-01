Лофт – ультрасовременный стиль интерьера, характеризующийся обилием открытого пространства и наличием индустриальных элементов в оформлении помещения. Дизайн-проект одного из этажей этого частного дома – яркий пример лофтовой стилистики. Открытая планировка и отделочные материалы, с использованием кирпича, текстур под бетон и грубое дерево идеально соответствуют фабричному духу, а все мелкие детали гармонично вписаны в общую стилистику.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.