Дизайн-проект этого современного двухэтажного дома выполнен в стиле контемпорари. Данная стилистика отлично подходит как для малогабаритных городских квартир, так и для больших домов. Стиль контемпорари не только эстетичен, но и невероятно удобен и многофункционален. Разнообразие цветовой палитры и обилие текстур придают интерьеру дома неповторимый уют, а функциональная мебель идеально вписывается в общую стилистическую концепцию пространства.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.