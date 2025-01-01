Авторский
дизайн-проект
24 990 ₽
за квартиру-студию
Посмотреть цены
Получите полный образец
дизайн-проекта в Telegram
Get example tgПерейти в Telegram
Запустите бота для того, чтобы получить образец дизайн-проекта.
В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
ДизайнРемонтТоварыКухни
+7 495 120-29-83
Дизайн
Наши ценыВыполненные работыОтзывыРеализованные проекты
Ремонт
Примеры ремонтаТочный расчетСкидки на материалы
Товары
Магазин мебели и декораТовары в интерьерах
Помещения
Дизайн-проект квартирыДизайн-проект домаДизайн-проект таунхаусаДизайн-проект экстерьераДизайн-проект коммерческого помещение
Квартиры
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная квартира
ЗастройщикамО насПартнерства
  1. Главная
  2. Дизайн квартир
  3. Дом/коттедж
  4. Современный
  5. Дом/коттедж в современном стиле
  6. КП "Новогорск Клаб": дизайн-проект в стиле "Современный"
Фото № 1: Дизайн-проект дома/коттеджа 140.35 м² Современный стиль для этажа частного дома в кп новогорск клаб
Фото № 2: Дизайн-проект дома/коттеджа 140.35 м² Современный стиль для этажа частного дома в кп новогорск клаб
Фото № 3: Дизайн-проект дома/коттеджа 140.35 м² Современный стиль для этажа частного дома в кп новогорск клаб
Фото № 4: Дизайн-проект дома/коттеджа 140.35 м² Современный стиль для этажа частного дома в кп новогорск клаб
Фото № 5: Дизайн-проект дома/коттеджа 140.35 м² Современный стиль для этажа частного дома в кп новогорск клаб

Дизайн-проект дома/коттеджа 140.35 м² Современный стиль для этажа частного дома в кп "новогорск клаб"

Стоимость разработки составила 124 990 ₽/этаж
Дизайнер проектаРоманова Е.
Получить образец дизайн-проекта

Дизайн этого дома основан на принципах современного стиля. Светлая и воздушная палитра, разнообразие текстур, высококачественные отделочные материалы и грамотно спланированное освещение сформировали интерьер, сочетающий уют и эстетическую выразительность.

Планировка

Дизайн этого дома основан на принципах современного стиля. Светлая и воздушная палитра, разнообразие текстур, высококачественные отделочные материалы и грамотно спланированное освещение сформировали интерьер, сочетающий уют и эстетическую выразительность.

Заказать индивидуальный проект в любом стиледля дома/коттеджа124 990 ₽/этажЗаказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы

Фото
дизайн проекта

Фото № 1: Дизайн-проект дома/коттеджа 140.35 м² Современный стиль для этажа частного дома в кп новогорск клабФото № 2: Дизайн-проект дома/коттеджа 140.35 м² Современный стиль для этажа частного дома в кп новогорск клабФото № 3: Дизайн-проект дома/коттеджа 140.35 м² Современный стиль для этажа частного дома в кп новогорск клабФото № 4: Дизайн-проект дома/коттеджа 140.35 м² Современный стиль для этажа частного дома в кп новогорск клабФото № 5: Дизайн-проект дома/коттеджа 140.35 м² Современный стиль для этажа частного дома в кп новогорск клаб
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Похожие проекты
  • Фото № 1: Дизайн-проект дома/коттеджа 106.52 м² Современный стиль для частного дома в д. какузево
  • Фото № 2: Дизайн-проект дома/коттеджа 106.52 м² Современный стиль для частного дома в д. какузево
  • Фото № 3: Дизайн-проект дома/коттеджа 106.52 м² Современный стиль для частного дома в д. какузево
  • Фото № 4: Дизайн-проект дома/коттеджа 106.52 м² Современный стиль для частного дома в д. какузево
  • Фото № 5: Дизайн-проект дома/коттеджа 106.52 м² Современный стиль для частного дома в д. какузево
  • Фото № 6: Дизайн-проект дома/коттеджа 106.52 м² Современный стиль для частного дома в д. какузево
Современный стиль 106.52 м²Подробнее
  • Фото № 1: Дизайн-проект дома/коттеджа 239.25 м² Современный стиль для двухэтажного дома
  • Фото № 2: Дизайн-проект дома/коттеджа 239.25 м² Современный стиль для двухэтажного дома
  • Фото № 3: Дизайн-проект дома/коттеджа 239.25 м² Современный стиль для двухэтажного дома
  • Фото № 4: Дизайн-проект дома/коттеджа 239.25 м² Современный стиль для двухэтажного дома
  • Фото № 5: Дизайн-проект дома/коттеджа 239.25 м² Современный стиль для двухэтажного дома
  • Фото № 6: Дизайн-проект дома/коттеджа 239.25 м² Современный стиль для двухэтажного дома
Современный стиль 239.25 м²Подробнее
  • Фото № 1: Дизайн-проект дома/коттеджа 147.8 м² Современный стиль для ЖК Каскад Парк - 2
  • Фото № 2: Дизайн-проект дома/коттеджа 147.8 м² Современный стиль для ЖК Каскад Парк - 2
  • Фото № 3: Дизайн-проект дома/коттеджа 147.8 м² Современный стиль для ЖК Каскад Парк - 2
  • Фото № 4: Дизайн-проект дома/коттеджа 147.8 м² Современный стиль для ЖК Каскад Парк - 2
  • Фото № 5: Дизайн-проект дома/коттеджа 147.8 м² Современный стиль для ЖК Каскад Парк - 2
  • Фото № 6: Дизайн-проект дома/коттеджа 147.8 м² Современный стиль для ЖК Каскад Парк - 2
Современный стиль 147.8 м²Подробнее
  • Фото № 1: Дизайн-проект дома/коттеджа 87.75 м² Современный стиль для этажа многоуровневой квартиры в г. пушкино
  • Фото № 2: Дизайн-проект дома/коттеджа 87.75 м² Современный стиль для этажа многоуровневой квартиры в г. пушкино
  • Фото № 3: Дизайн-проект дома/коттеджа 87.75 м² Современный стиль для этажа многоуровневой квартиры в г. пушкино
  • Фото № 4: Дизайн-проект дома/коттеджа 87.75 м² Современный стиль для этажа многоуровневой квартиры в г. пушкино
  • Фото № 5: Дизайн-проект дома/коттеджа 87.75 м² Современный стиль для этажа многоуровневой квартиры в г. пушкино
  • Фото № 6: Дизайн-проект дома/коттеджа 87.75 м² Современный стиль для этажа многоуровневой квартиры в г. пушкино
Современный стиль 87.75 м²Подробнее
Оставьте заявку
Заказать бесплатную консультацию дизайнера
Заполните форму и мы свяжемся с вами
Стать партнером
Свяжитесь с нами
на сопровождение ремонта
Ваше имя
Номер телефона
E-mail
Оставить заявку
Спасибо!Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Дизайн
Дизайн-проект квартирыДизайн-проект домаДизайн-проект таунхаусаДизайн-проект экстерьераДизайн-проект коммерческого помещение3D дизайн проект
Квартиры
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная квартираПятикомнатная квартираЕвро двухкомнатная квартираЕвро трехкомнатная квартираДизайн-проект офисов
Помещения
СпальняПрихожаяКухняЗалСовмещенный санузелДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
О компании
О насОтзывыБлогЗастройщикамДизайнерамМагазинамЧто входит в дизайн проектБесплатная консультация дизайнераРемонтПоиск по ЖКПоиск по сериямМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаАрхив документов
Покупка в кредит и рассрочкуМодуль аналитики и отчетности
Использование материалов запрещено без письменного согласия. Исследования осуществляются при грантовой поддержке фонда "Сколково"
Компания входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний
ООО «РЕРУМС», ИНН 7702375652, ОГРН 1157746076487
Мы используем cookie чтобы сайт был удобным
Хорошо