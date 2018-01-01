Интерьер этой двухкомнатной квартиры выполнен в стиле лофт. Тон в помещении задают характерные для этой индустриальной стилистики графитовый, черный и цвет натурального дерева. Зону кухни отделили от гостиной небольшой стеной, оставив часть пространства открытым. В спальне небольшое рабочее место и сделали большой гардеробный шкаф. Особое внимание в квартире уделено освещению. В каждой зоне предусмотрены свои светильники, также выполненные в фабричной стилистике.
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