Дизайн этой двухкомнатной квартиры выполнен в стиле модернизм. Основная концепция проекта – создать максимально функциональный и комфортный интерьер.
Светлая цветовая гамма, выбранная для отделки помещений, визуально расширяет пространство. Света добавляют разноплановые светильники, особенно эффектно смотрится оригинальный торшер, перекликающийся с подвесными лампами. Разрабатывая этот проект, дизайнеры сделали ставку на деревянные текстуры. Они придали помещению особую теплоту и эстетический внешний вид. Спальня в проекте выполнена в более темных тонах - различные оттенки шоколадного дополнены бежево-серым цветом. В ванной комнате дизайнеры предлагают сочетать деревянную фактуру с каменной - такая комбинация смотрится довольно интересно и гармонично.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.