Дизайн-проект двухкомнатной квартиры выполнен в модном современном стиле. Цветовая гамма в серо-коричневых тонах и графичная мебель делают пространство структурированным. Интерьер гостиной отличается функционализмом и совмещает в себе две зоны - непосредственно зону отдыха и рабочий кабинет. Дизайн всех помещений, включающий кухню, гостиную, спальню и ванную достаточно минималистичен. Здесь нет ничего лишнего и каждый предмет находится на своем месте.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.