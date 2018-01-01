Гармоничная симфония совершенно разных деталей и нюансов интерьера, слившихся в единое целое пространство - вот что отличает стиль фьюжн от остальных. Ни одна деталь не отрицается, полностью вписываясь в общий ансамбль.
Фьюжн предоставляет широкий простор для творчества и фантазии, позволяет нарушать любые правила, сохраняя при этом гармонию и целостность. Несмотря на то, что этот стиль подразумевает абсолютную свободу, стоит все же помнить о том, что каждый предмет должен сочетаться друг с другом.
Представленная квартира очаровывает и вдохновляет. Здесь все гармонично, нет ни одной лишней детали. Комфортные помещения привлекают своей красотой. Изящные стулья на кухне, яркая ванная комната, удобный и стильный диван – каждый элемент в этой квартире создает безоблачное и легкое настроение. Так и хочется окунуться в ее непревзойденную атмосферу согревающего домашнего уюта.
Сегодня дизайн в стиле фьюжн относится к группе самых востребованных направлений. И это довольно просто объяснить: из многообразия современных форм, красивых и функциональных вещей, сочности оттенков трудно выбрать что-то одно. А фьюжн помогает внести в дизайн все лучшее, делая интерьер квартиры уникальным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.