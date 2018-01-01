Используется только самая необходимая мебель из того ассортимента, что есть в наличии в крупных гипермаркетах. Т.к. в данной планировке нет возможности возвести встроенный шкаф, то места для хранения предусмотрены в каждой комнате. В прихожей расположились два узких шкафа для верхней одежды, которые не загромождают пространство.В спальне и гостиной - стандартных размеров платяные шкафы.
Туалет и ванная комнаты не совмещены. Не смотря на вытянутое пространство туалета, в нем поместилась стиральная машина и водонвгреватель (хозяйственная зона). Ванная комната имеет встроенный шкаф нишу.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.