Прованс, или «французский кантри», как его еще называют, это не просто стиль в дизайне интерьера, а уникальная возможность окунуться в атмосферу покоя и уюта, почувствовать легкость и близость природы, наполнить жизнь миром и гармонией.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.