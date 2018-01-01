Дизайн квартиры спроектирован с учетом сохранения визуального пространства и отсутствием контрастов. Для этого были использованы мягкие фоновые цвета, большое количество искусственного освещения и удобное расположение мебели.

В интерьере чувствуется атмосфера простоты и строгости форм. Все сдержанно и лаконично. Декор простой, понятный и в небольшом количестве. Обилие освещения помогает не перегружать интерьер. Наличие парящего потолка с подсветкой усиливает эффект легкости.

Всем помещениям присуще мягкие фоновые цвета, а именно бежевый, белый, коричневый, серый и их оттенки. Также для сохранения визуального пространства, использован белый цвет в мебели.

Это главные аспекты, при которых разрабатывался дизайн помещения.