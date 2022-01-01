Интерьер этого дома, выполненный в стиле арт-деко, отличается необычайным изяществом и легкостью. Строгие геометрические формы и четкие линии сочетаются с обилием дорогих текстур и декоративных элементов. Нейтральная цветовая гамма и эксклюзивные материалы полностью соответствуют концепции изысканного арт-деко.
Дизайн-проект необходим так как:
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