Модернизм — одно из современных направлений в оформлении квартир. Этот стиль способен обеспечить квартире функциональность и практичность. Он считается универсальным стилем, потому что подходит, как и для огромных особняков, так и для небольших квартир. Главная особенность модернизма -комбинация стандартной композиции и большого количества деталей.

Сочетание мягких оттенков серого и горчичного со сложной бирюзой придают квартире строгость и уют. Здесь есть все для создания домашнего тепла: многофункциональная кухня с дополнительным освещением, комната, разделенная на две зоны для максимального комфорта и удобства. В целом, интерьер получился очень мягким и теплым, разбавленный цветовым акцентом и продуманным расположением деталей и декора.

Данный стиль подходит тем, кто готов сочетать элементы классики с природными мотивами и предпочитает одновременно утончённый и роскошный интерьер.